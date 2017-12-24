فيروس جديد يهدد الحسابات البنكية عبر الهواتف الذكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يهدد فيروس جديد ملايين الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد حول العالم، كشف عنه خبراء في شركة Avast المتخصصة بأمن المعلومات يسمى Catelites ،

يدخل إلى الهاتف عن طريق بعض التطبيقات التي يحملها المستخدمون من متجر غوغل الإلكتروني، وتطلب تثبيتها في الجهاز تماما كما يحدث مع البرامج الأخرى.

الفيروس يبدأ عمله باختراق التطبيقات الموجودة في الجهاز، خاصة تلك المتعلقة بالأنظمة المصرفية التي تربط الهاتف مع البطاقات البنكية، ليسرق ويسرب بيانات المستخدمين إلى المخترقين وقراصنة الإنترنت.

الخبراء قدروا أعداد الحسابات التي تم اختراقها بهذه الطريقة بحوالي 9 آلاف على الأقل.

وبعد الهجمات الإلكترونية المتتالية التي شهدها هذا العام شددت الجهات الأمنية والرقابية في المملكة العربية السعودية من رقابتها الإلكترونية لترصد في الفترة الأخيرة تطبيقا وهميا شبيها بالواتساب، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

تعميم تحذيري بهذا الخصوص قال إن هذا التطبيق المسمى ماسنجر أبديت واتساب يتجسس على الرسائل، وينسخ جهات الاتصال للمستخدم ويحولها إلى جهات غير معلومة.

هذا وشهد العام الحالي عدة هجمات إلكترونية، كان أشهرها فيروس الفدية، فضلا عن الهجمات التي سببتها برمجيات.