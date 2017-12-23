جديد انستغرام... التعليق من الصفحة الرئيسية مباشرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عالم التقنية)

لو كنت من هواة التعليق على صور وفيديوهات انستغرام، لعلك مللت الطريقة التقليدية بالضغط على أيقونة التعليق لفتح صفحة جديدة وكتابة التعليق ثم العودة للصفحة الرئيسية، الآن انستغرام تتيح التعليق من الصفحة الرئيسية مباشرة بدون الحاجة للضغط على أي شيء.

بدأت انستغرام مؤخراً بإتاحة الميزة الجديدة تدريجياً للجميع حيث تبسط عملية التعليق على المنشورات. كل ما تحتاج القيام به هو النظر إلى الصورة أو مقطع الفيديو أو التفاعل معه مثل التنقل بين عدة صور وانتظار بضعة ثوان حتى تجد ظهور حقل التعليق أسفلها.

وعندما يظهر حقل التعليق يمكنك الضغط عليه وكتابة تعليقك ثم نشره بالضغط على زر post لينشر كأنك وضعته بالطريقة السابقة. وهكذا تتابع مشاهدة باقي الصور والتعليق عليها من الصفحة الرئيسية.

هذه الفكرة منطقية نوعاً ما لكنها ليست دقيقة دائماً، لأن مجرد النظر لثوان إلى الصورة يعني أنها لفتت انتباهي أو أعجبتني وليس بالضرورة أن أعلق عليها، لكن مجرد التوقف عليها كاملة لبعض الوقت سيظهر حقل التعليق.

الجدير بالذكر أن انستغرام بدأت بإتاحتها على iOS منذ شهر والآن بدأت بتوفيرها على أندرويد أيضاً.

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