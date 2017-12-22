أدوات جديدة لكبح التحرش والمضايقات على فيسبوك وماسنجر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

أعلنت فيسبوك عن إدخال أدوات جديدة تهدف إلى منع التحرش عبر تطبيق فيسبوك وماسنجر.

وتمت إضافة هذه الأدوات بناء على البلاغات المتكررة من قبل المستخدمين وأصحاب المجموعات على الشبكة الاجتماعية، بشأن تعرضهم لمستويات عالية من المضايقات عبر الإنترنت، خاصة النساء والصحفيين.

وأشارت الشركة إلى اعتمادها المزيد من الميزات الأمنية التي من شأنها منع المستخدمين من إنشاء حسابات وهمية، لذلك قامت فيسبوك بإضافة أدوات جديدة من شأنها منع حدوث ذلك عن طريق إمكانية مراقبة عنوان IP المستخدم وبالتالي منعه من إنشاء حساب جديد.

كما أضافت فيسبوك ميزة جديدة لمنع الإزعاج والتحرش، من خلال خاصية "تجاهل" لكتم الرسائل دون علم المرسِل، فإذا كان شخص ما يتعرض للمضايقة فإنه سيكون قادرا على استخدام هذه الخاصية لتنتقل الرسالة إلى "Filtered Messages"، وهو ما يتيح قراءة كامل الرسائل التي يرسلها المتحرش أو الشخص الذي يسبب مضايقات للمستخدم، من أجل معرفة ما إذا كانت تتضمن أي خطر يهدده في المستقبل، دون السماح للمرسِل بمعرفة ما إذا تمت قراءة المحادثة والاطلاع عليها.

ولن تتوفر هذه الميزة إلى في المحادثات الثنائية فقط حاليا، لكنها ستتوسع لتشمل المحادثات الجماعية لاحقا.





الدكتور أشرف بني محمد خبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية .

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