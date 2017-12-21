إنفجار النجوم وراء برودة الأرض

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

خلصت دراسة علمية حديثة الى أن الأشعة الكونية التي تصدر عن انفجار النجوم أو ما يعرف بالـ "سوبرنوفا" لها تأثير على المناخ في كوكب الأرض، حسبما أوردت صحيفة دايلي تليغراف البريطانية.

وكشف بحث جديد أجري في الجامعة التقنية بالدنمارك ان السوبرنوفا او المستعر الأعظم (النجم المنفجر) يطلق ايونات تسقط من خلال الغلاف الجوي لتكون غيوما.ومع نشوء المزيد من الغيوم، يبرد المناخ، الذي يمكن ان يكون له تأثير كبير على الطقس على المدى الطويل.

ويدعي الباحثون ان الأشعة الكونية، مقترنة بنشاط الشمس، كانت مرتبطة بالفترة الدافئة الوسيطة حوالي ألف عام قبل الميلاد، والفترة الباردة في العصر الجليدي الصغير بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر، عندما جمدت نهر التيمز بانتظام خلال فصل الشتاء. وقال الدكتور هنريك سفينسمارك الباحث الرئيسي في الدراسة: "أخيرا لدينا آخر قطعة من اللغز توضح كيف تؤثر الجزيئات من الفضاء على المناخ على الأرض".

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