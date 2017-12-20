طائرة "بوينغ" الغامضة.. قد تغير مستقبل الطيران العسكري للأبد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذي صن)

حينما تتحدث بوينغ فإن الجميع ينصت، عملاق صناعة الطائرات، لا تفتأ تفاجئنا بكل جديد في عالم الطيران، ولكن مفاجأتها هذه المرة أتت على غير العادة، إذ أننا عهدنا هذه الشركة الأمريكية تقوم ببناء وتطوير الطائرات المدنية، لكنها هذه المرة أتت بجديدها العسكري وهو طائرة جديدة "مدمرة" تدّعي بأنها ستغير "مستقبل القوة الجوية" إلى الأبد.

وقامت إدارة "Phantom Works" وهي قسم البحوث المتقدمة في بيونغ، بنشر فيديو دعائي قصير عن تلك الطائرة العسكرية السرية.

ونشرت الشركة يوم الثلاثاء 19ديسمبر/كانون الأول صورا للطائرة وهي مغطاة بقماش أسود، وزادت على الصور جرعة من التشويق بإعلانها أن الكشف الكامل عن تحفتها المحلقة، سيأتي في وقت لاحق، دون التطرق الى أي الزمان والمكان أو تحديد موعد مسبق.

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ويقول بعض الخبراء في عالم الطيران أن الطائرة لربما تكون أحدث من طرازات الجيل الخامس الخارقة، ويعتقد بأنها تعمل بالكهرباء فقط! ولديها القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي. على غرار الـ"هارير" النفاثة البريطانية الشهيرة.

يأتي هذا الإعلان بعيد أشهر من استحواذ بيونغ على شركة "Aurora Flight Sciences Corp" المتخصصة في صناعة وتطوير الطائرات الذكية.

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