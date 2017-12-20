شريحة ذكية تزرع بالدماغ لردع المجرمين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية (حنان ضاهر)

سلط موقع "تليغراف" البريطاني في تقرير جديد الضوء على نجاح مجموعة من العلماء بجامعة ستانفورد على التوصل إلى طريقة لمنع المتحرشين والمغتصبين من تنفيذ هجماتهم، باستخدام جهاز يزرع فى الدماغ.

لحظة اندفاع .. يغيب فيها العقل، وتشتعل فيها الغريزة لتتحول هذه اللحظة الخاطفة لسنوات من الندم.



هكذا تحدث الجريمة، وبحسب أطباء النفس فإن معظم المجرمين يقدمون على ارتكاب أفعالهم في لحظة انفعالية يغيب لديهم فيها الوعي الكامل.

هذه المعلومات هي ما حرضت علماء من جامعة ستانفرد لابتكار حل قد يكبح جماح السلوك الإجرامي تماماً.

وبحسب تقرير جديد على موقع "دايلي تليغراف" البريطاني فإن مجموعة من العلماء طوروا جهازا يزرع فى الدماغ يكشف عن لحظة الضعف التى يشعر بها الشخص، ليقوم على الفور بإطلاق شحنة من الكهرباء لردعه عن تنفيذ جريمته.

وقد اكتشف العلماء في جامعة ستانفورد أن الدماغ يرسل إشارة واضحة قبل ثوان من القيام بالسلوك الاندفاعي، إذ يحدث النشاط الكهربائى فى منطقة من الدماغ تسمى نواة أكومبنس، وهي مركز المكافأة الذى يعزز إجراءات تعزيز البقاء على قيد الحياة مثل الحصول على الغذاء أو الجنس، عن طريق إغراق الجسم بالمتعة الاستباقية.

ويمكن أن تكون هذه المتعة مكثفة بحيث إنها غالبا ما تلغى المخاوف الخاصة بالعواقب الاجتماعية وأظهر الباحثون أن ضخ نبض كهربائى صغير إلى النواة أكومبنس، يمكنه منع السلوك الاندفاعى.

ويمكن لهذه الطريقة أن تحارب السمنة، واضطرابات تعاطى المخدرات، والقمار المرضى، والإدمان الجنسى أو الاضطراب المتقطع، وهي حالة نفسية تتسم بانفجارات مرتجلة من الغضب غير المناسب.

وتستخدم أجهزة زرع الدماغ بالفعل لإصدار الشحنات الكهربائية للمرضى الذين يعانون من مرض باركنسون لمنع الهزات، لكن هذه هي المرة الأولى التى يتم استخدامها لوقف السلوكيات الضارة.



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