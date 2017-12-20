شاشات تصلح نفسها ذاتيًا قريبًا في أسواق العالم

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

نشر باحثون بجامعة طوكيو في اليابان دراسة حديثة لشاشات هواتف يمكنها إصلاح نفسها بنفسها حتى لو تعرضت للتحطم أو التهشم أو الكسر.

تمكن الباحثون من ابتكار شاشات لمسية من مادة "البوليمير"، والتي تحتاج فقط إلى ضغط لمسة الإصبع عليها لتعالج نفسها ذاتيًا.

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وبخلاف بقية المواد، أكد الباحثون أن هذه المادة لا تحتاج إلى درجات حرارة عالية لمعالجة نفسها، فدرجة حرارة الغرفة العادية كفيلة بتحقيق ذلك، على حد قولهم.

ووفقًا لصحيفة "الغارديان" فقد تم اكتشاف مادة البوليمير من قبل طالب جامعي عن طريق الخطأ، فبعد أن وجد فيها خاصية الالتصاق ببعضها توقع إمكانية استعمالها كنوع من الغراء.

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وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها تقنية شاشة هواتف الإصلاح الذاتي، فقد طالبت شركة "موتورولا" ببراءة اختراع لشاشة مضادة للكسر أعلنت عنها في وقت سابق.

وبحسب الباحثين فإن هذا الاختراع سيوفر الكثير من الأموال، الممكن إنفاقها على إصلاح شاشات الهواتف أو استبدالها.