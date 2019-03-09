قصة مورينيو مع "شيك على بياض".. هل سيعود إلى الريال؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ "المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، رفض شيكاً على على بياض لتدريب المنتخب الصيني لكرة القدم"، وقد جاء ذلك في سياقٍ معلوماتٍ أعلن عنها أحد أصدقاء مورينيو المقرّبين ويدعى إيوان بيكالي.

ووفقاً للصحيفة، فقد قال صديق مورينيو: "التقينا لتناول وجبة الفطور في فندق بالقرب من منزله، وأخبرني أنه تلقى عرضاً من الصين لتولي مسؤولية الفريق الوطني، حيث وضعوا أمامه شيكاً على بياض".

وأضاف: "لقد قال مورينيو في حديثي معه: أنا بعمر الـ 54، أريد العمل 5 سنوات إضافية في أوروبا، بعد ذلك سأذهب إلى الصين عندما أصبح بعمر الـ 60".

وبعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد عقب النتائج الأخيرة، فقد كشفت تقارير صحافية عديدة أنّ "مورينيو، أصبح قريباً للغاية من العودة إلى تدريب ريال مدريد". وتبعاً للتقارير المتداولة، فإنّ "رئيس النادي فلورنتينو بيريز يرى في مورينيو الرجل الأنسب لخلاقة المدرّب الحالي سانتياغو سولاري، من أجل إعادة الفريق إلى عهد الإنتصارات بعد الموسم الأخير الصعب".

مصدر الصورة: Independent.ie

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