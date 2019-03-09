ريال مدريد يجهز عرضاً فلكياً من أجل نيمار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة سبورت)

بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في التحضير لصفقة تاريخية بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، طبقًا لتقارير صحفية إسبانية.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن لاعب برشلونة السابق يأتي على قائمة أهداف فلورنتينو بيريز من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي يعيش سلسلة من النتائج السيئة هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن بيريز على استعداد لدفع حوالي 350 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات نيمار بداية من الموسم المقبل.

وفي حالة إتمام الصفقة، سيعزز اللاعب البرازيلي رقمه القياسي كأغلى لاعب في العالم بعدما انتقل إلى باريس سان جيرمان بمبلغ 222 مليون يورو قادمًا من صفوف برشلونة الإسباني في صيف 2017.

ويعاني ريال مدريد من موسم كارثي، حيث خرج الفريق من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، كما ابتعد عن المنافسة علي لقب الليغا.

وتبحث إدارة الميرنغي عن بديل مناسب لقيادة الفريق بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.

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