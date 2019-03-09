تقارير: غوارديولا يوافق على تدريب يوفنتوس

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ميرور)

أكدت تقارير صحفية أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، وافق شفهيًا على تولي القيادة الفنية لفريق يوفنتوس الإيطالي.

صحيفة ”ميرور“ البريطانية أكدت أن الإتفاق بين إدارة السيدة العجوز والمدرب الإسباني قد تم بالفعل، وذلك نقلًا عن تصريحات للصحفي الإيطالي لويجي جويلبا.

وكان جويلبا قد أكد في تصريحات خاصة في مقابلة مع راديو ”CRC“ إن مصدرًا خاصًا قد أخبره بتفاصيل الإتفاق، وأضاف أن غوارديولا سيرتبط بعقد مع يوفنتوس يمتد لأربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، يعتبر جويلبا هو أول من كشف عن صفقة إنتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وكان المدرب الإسباني قد خاض تجربة قصيرة في ملاعب إيطالية عندما كان لاعبًا، حيث مثّل فريقي بريشيا وروما في الفترة من عام 2001 وحتى عام 2003.

وبدأ غوارديولا مسيرته التدريبية في عام 2008 عندما تولى قيادة فريق برشلونة الإسباني، واستمر على مقعد الإدارة الفنية للنادي الكتالوني حتى عام 2012، وحصد مع البلوغرانا لقبين في بطولة دوري أبطال أوروبا إضافة إلى 3 ألقاب ليغا ولقبين كأس، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا ليتولى تدريب بايرن ميونخ لمدة ثلاث مواسم حصد خلالها جميعًا بطولة الدوري إضافة إلى لقبي كأس.

وفي عام 2016 بدأ غوارديولا مشواره في البريميرليغ ليحقق مع الفريق لقب الدوري مرة واحدة إضافة إلي لقبين في بطولة الكأس.

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