بعد المواجهة العنيفة .. ذوبان الجليد بين راموس وبيريز

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا ( وكالات )

بعد شجارهما الكبير داخل غرفة الملابس مساء الثلاثاء، تصالح قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس وبيريز تحدثا معا الخميس بعد "المواجهة" التي شهدت تلاسنا بين الاثنين.

ورغم أنها لم تكن محادثة مطولة، فإن المياه عادت إلى مجاريها بين الشخصيتين المؤثريتين في النادي، وفقا للصحيفة واسعة الانتشار.

وقالت "ماركا" إن رئيس النادي وقائد الفريق، مستعدان للجلوس معا والحديث بشكل إيجابي لتصحيح الأزمة في النادي.

وكان بيريز قد دخل في شجار لفظي حاد مع قائد الفريق الإسباني راموس، بعد الهزيمة الثقيلة أمام أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بنتيجة 1-4، التي أطاحت الفريق الملكي خارج البطولة.

وأمضى بيريز 15 دقيقة على الأقل داخل الغرفة، حيث اتهم اللاعبين بالتقصير، ووصل الأمر إلى حد استعمال كلمة مهينة في وصف موقفهم من النادي.

لكن راموس، الذي غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف لم يصمت طويلا ، وانفجر في وجه رئيس ناديه، حسب الصحف الإسبانية.

وقال قائد ريال مدريد إن "بيريز يتحمل النتائج الكارثية للفريق"، متهما إياه بـ"التخطيط الرديء، وقلة البصيرة".

وأنهى راموس حديثه لبيريز قائلا: "ادفع لي ودعني أرحل" عن ريال مدريد، في تصريح يعكس تدهور العلاقة بينهما.

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