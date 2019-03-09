برشلونة يتجاوز فاييكانو ويبتعد بالصدارة

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا ( وكالات )



سجل برشلونة نتيجة الفوز بنتيجة (3-1) على رايو فاليكانو، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ27 من الليجا، في معقل البارسا "كامب نو".

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر.

وسجل الأهداف لبرشلونة جيرارد بيكيه في الدقيقة 38، وليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ولويس سواريز في الدقيقة 82، بينا سجل راؤول دي توماس الهدف الوحيد لرايو فاليكانو في الدقيقة 24.





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