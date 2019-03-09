بايرن ميونخ يكتسح فولفسبورج بسداسية في البوندزليجا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

انتزع بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني، بفوزه العريض على ضيفه فولفسبورج 6-0، بملعب أليانتس أرينا، بالجولة 25 من المسابقة.

بايرن رفع رصيده إلى 57 نقطة، وهو نفس رصيد دورتموند الفائز على شتوتجارت، لكنه تخطاه في فارق الأهداف وانتزع منه الصدارة.

فيما تجمّد رصيد فولفسبورج عند 39 نقطة في المركز السابع.

هداف بايرن سُجلت بواسطة روبيرت ليفاندوفسكي (مرتين)، سيرجي جنابري، خامس رودريجيز، توماس مولر، جوشوا كيميتش.

المباراة شهدت تخطي ليفاندوفسكي لـ البيروفي كلاوديو بيتزارو ليصبح على لائحة أعظم الهدافين الأجانب في تاريخ المسابقة.



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