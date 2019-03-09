الإمارات تفوز بميدالية ذهبية في ترايثلون الأولمبياد الخاص

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ.ف.ب)

حقق ميخا هامبليتون، لاعب ترايثلون الذي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة في بطولة ضمان العالمية لترايثلون 2019 التي انطلقت صباح اليوم الميدالية الذهبية في منافسات ترايثلون فئة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي عام 2019.

وشهدت البطولة التي أقيمت في حلبة مرسى ياس تنافسا محتدما بين الرياضيين المشاركين بفئة الأولمبياد الخاص، الفئة التي أُدرجت هذا العام لأول مرة في تاريخ بطولة ضمان العالمية للترايثلون.

واستقطبت المنافسة 33 رياضيا من أصحاب الهمم قدموا من 14 دولة للمنافسة في ترايثلون 2019، التي تضمنت السباحة مسافة 77 متر وركوب الدراجات الهوائية مسافة 20 كم والجري مسافة 5 كم.

وبمناسبة تحقيقه الميدالية الذهبية، قال ميخا: "يسعدني الفوز بالميدالية الذهبية للمسابقة الأولى التي أضيفت لأول مرة في هذه البطولة العالمية. كانت لحظات مؤثرة لا يمكنني نسيانها عند تجاوزي خط النهاية محققًا المركز الأول".





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مصدر الصورة: وكالة أنباء الإمارات