إدارة برشلونة تبحث مستقبل ميسي مع الفريق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة موندو ديبورتيفو)

تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني التخطيط لمستقبل الفريق، ليس على صعيد التعاقدات الجديدة فقط، ولكن من خلال بحث تمديد عقود دعائم الفريق الأساسية أيضًا.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن إدارة النادي الكتالوني تخطط لتمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، والذي يمتد حتى عام 2021 ويتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 700 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تخطط لإجتماع مع والد اللاعب لمناقشة إمكانية تمديد العقد، والتعرف إلى رغبة النجم الأرجنتيني.

هذا وينتهي عقد ميسي مع نهاية فترة جوسيب ماريا بارتوميو الرئاسية، ولكن يرغب بارتوميو من جانبه في تمديد عقد اللاعب لمدة موسم إضافي أو موسمين.

وأكدت الصحيفة أن السيناريو الأقرب سيتضمن تجديد ميسي لمدة موسم واحد، لينتهي عقده في عام 2022، خاصة أن البرغوث يريد مواصلة مشواره حتى هذا العام ليتمكن من خوض بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده.

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