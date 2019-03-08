هل يخسر "المدفعجية" 130 مليون دولار بسبب بطاقة حمراء؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دون شك أن نادي أرسنال سيواجه مهمة شاقة لبلوغ دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم عقب خسارته 3-1 على أرض ستاد رين، في مواجهة رين الفرنسي، في ذهاب دور الستة عشر مساء الخميس.

وفي حال لم يتمكن "المدفعجية" من اجتياز هذه المرحلة سيُحرم من المكافأة التي يحصل عليها الفريق في حال تحقيقه لقب البطولة، وهي 130 مليون جنيه أسترليني.

وبالعودة للمباراة، فإن مجرباتها قد تحولت بعد طرد مدافع أرسنال اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس، لذا قد تكون هذه البطاقة الحمراء هي السبب الرئيسي في حرمان أرسنال من 100 مليون جنيه أسترليني، وهي المكافأة التي يحصل عليها الفريق في حال تحقيقه لقب البطولة.

فقد تقدم أرسنال مبكرا لكن طرد مدافعه سقراطيس باباستاثوبولوس في الشوط الأول، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، حوّل مسار المباراة لصالح أصحاب الأرض.

يُذكر أن أرسنال من أبرز المرشحين للقب البطولة، بجانب تشلسي اللندني ونابولي الإيطالي وفالنسيا الإسباني، ولكن حظوظه تعرضت لضربة حقيقية بالهزيمة الثقيلة أمام رين.

ومن ناحية أخرى، قال بيتر تشيك، حارس أرسنال إن فريقه سيواجه مهمة شاقة لبلوغ دور الثمانية للدوري الأوروبي، لكنه أكد أن النادي اللندني يملك الكفاءة والثقة لتعويض الفارق.

وقال تشيك،البالغ عمره 36 عاما، والذي سيعتزل بنهاية الموسم الحالي، إن الهدف الذي سجله الفريق في فرنسا قد يكون حاسما عندما يلتقي الفريقان في ملعب الإمارات في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن الحارس التشيكي قوله:"لازلنا قادرين على تجاوز فارق الهدفين لأن هدفنا خارج ملعبنا سيلعب دورا مهما في حسم التأهل. لكننا صعبنا الأمور على أنفسنا بعض الشيء".

مصدر الصور: arabia.eurosport

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