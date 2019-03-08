رئيس برشلونة يسخر من بيريز: لو كنت مكانه سأقدم استقالتي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة موندو ديبورتيفو)

سخر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة من نتائج فريق ريال مدريد وخروجه من دائرة المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أكدت أن بارتوميو قد أخبر بعض المقربين منه أنه كان سيتقدم باستقالته إذا تعرض فريقه برشلونة لموقف مشابه لما يحدث لريال مدريد في الموسم الحالي، في إشارة واضحة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وذكرت الصحيفة على لسان بارتوميو أنه قال: لو كنت أتولى رئاسة فريق خسر المنافسة على جميع البطولات ونحن مازلنا في شهر مارس لتقدمت بإستقالتي فورًا.

ويعيش ريال مدريد أسبوعًا كارثيًا بعد أن خرج من منافسات كأس الملك على يد برشلونة وخسر كلاسيكو الليغا، واختتم سلسلة انتكاساته بالخروج من دورى أبطال أوروبا أمام أياكس بخسارة مذلة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود مشاكل عديدة في أروقة قلعة سانتياغو بيرنابيو، منها نشوب مشاجرة لفظية حادة بين سيرجيو راموس قائد الفريق، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام أياكس أمستردام.

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