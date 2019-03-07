مانشستر يونايتد يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تأهل فريق مانشستر يونايتد الانجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز مفاجئ على مضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكانت مباراة الذهاب انتهت في مانشستر بفوز الفريق الفرنسي بهدفين لصفر.

وأصبح يونايتد أول فريق في تاريخ المنافسات الأوروبية يقلب هزيمته بهدفين لصفر على ملعبه إلى فوز وتأهل خارج الديار.

وسجل ماركوس راشفورد هدف التأهل من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الوقت بدل الضائع بعدما استعان بتقنية الفيديو للتحقق من أن مدافع باريس سان جيرمان لمس الكرة بيده في منطقة الجزاء.

وكانت تلك هي ضربة الجزاء الأولى التي ينفذها راشفود مع يونايتد في مباراة رسمية.

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