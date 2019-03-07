كلوب يكشف عن موقفه من تدريب ريال مدريد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ميرور)

أكدت صحيفة ميرور البريطانية في تقرير لها أن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي لا يعتزم تولي قيادة ريال مدريد الفنية خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب الألماني من ضمن اهتمامات النادي الملكي منذ أن كان على رأس الإدارة الفنية لفريق بوروسيا دورتموند، ولكنه فضّل الإنتقال إلى البريميرليغ ليخوض تجربة رفقة فريق ليفربول منذ نهاية عام 2015.

وأكدت الصحيفة أنه حتى في حال فشل كلوب في التتويج بالألقاب هذا الموسم، فإن هذا لن يعجل برحيله عن قلعة آنفيلد، حيث يمتد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2022.

وقاد كلوب فريقه إلى التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي في عام 2016 ولكنه خسر أمام أشبيلية الإسباني، ثم نجح في بلوغ نهائي دوري الأبطال في صيف العام الماضي ولكنه سقط أيضًا أمام ريال مدريد بالعاصمة الأوكرانية كييف.

ويسعى المدرب الألماني إلى إعادة لقب البريميرليغ إلى خزائن النادي بعد غياب طويل، ويخوض هذا الموسم صراعًا شرسًا أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويعيش النادي الملكي موسمًا كارثيًا بعد خروجه من بطولة دوري الأبطال التي يحمل لقبها خلال المواسم الثلاث الماضية، إضافة إلى خروجه من بطولة كأس ملك إسبانيا وابتعاده عن قمة الليغا، وهو ما يدفع رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى البحث عن مدرب من نجوم الصف الأول لكي يقود الفريق خلال مشروع إعادته لمنصات التتويج مرة أخرى.

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