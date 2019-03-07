شاهد كيف سخر بوغبا وايفرا من سان جيرمان بعد الهزيمة! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد الهزيمة المؤلمة التي مني بها فريق باريس سان جرمان، أمام مانشستر يونايتد صور اللاعب الفرنسي باتريس ايفرا فيديو يحتفل به بانتصار الفريق الذي كان يلعب في صفوفه في الماضي مع بول بوغبا نجم اليونايتد الحالي .

سان جيرمان خسر بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء .

ونشر نجم مانشستر السابق، الفرنسي باتريس إيفرا، مقطع فيديو، يحتفل فيه مع بول بوغبا، الذي يحمل حاليا قميص "الشياطين الحمر"، بالتأهل على حساب الفريق الباريسي.

وقال موقع "إكسبريس" إن اللاعبين الدوليين تهكما على أنصار باريس سان جرمان باستخدام شعار معروف في العاصمة الفرنسية، يقول "هنا باريس، هنا باريس". فكانت عبارة إيفرا وبوغبا "هنا مانشستر، هنا مانشستر".

مصدر الصورة : JOE.co.uk

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