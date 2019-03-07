أرقام قياسية من معجزة مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (شبكة أوبتا)

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي فوزًا عريضًا على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة تأهل الشياطين الحمر إلى ربع النهائي رغم خسارتهم مباراة الذهاب بهدفين نظيفين على ملعب أولد ترافورد.

فوز الفريق الإنكليزي جاء عكس التوقعات، خاصة في ظل الغيابات العديدة التي طالت تشكيلته الأساسية بسبب الإصابات، ولكنه نجح في تحقيق المعجزة والتغلب على نقص الصفوف والخسارة في مباراة الذهاب.

واستعرضت شبكة أوبتا للإحصائيات مجموعة من الأرقام القياسية الهامة التي شهدتها المباراة، كان أبرزها ما يلي:

يعد مانشستر يونايتد هو أول فريق ينجح في العودة والتأهل في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا رغم خسارته ذهابًا على ملعبه بفارق هدفين أو أكثر.

الهدف الأول للمهاجم البلجيكي رومولو لوكاكو تم تسجيله بعد 111 ثانية، وهو ثاني أسرع هدف للفريق الإنكليزي في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال بعد هدف المهاجم الإنكليزي واين روني والذي سجله بعد مرور 63 ثانية في شباك بايرن ميونخ الألماني في شهر مارس من عام 2010.

هدف الفوز الذي سجله ماركوس راشفورد جاء من أول ركلة جزاء يسددها اللاعب طوال مسيرته مع مانشستر يونايتد.

اللاعب ماسون غرينوود أصبح أصغر لاعب يشارك بقميص مانشستر يونايتد في دوري الأبطال حيث يبلغ من العمر (17 عاما و156 يوما)، ليحطم الرقم القياسي والمسجل بإسم المدافع الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الحالي، حيث شارك بقميص الشياطين الحمر في المسابقة وهو يبلغ من العمر (17 عاما و310 يوما).

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