ماني عن علاقته بصلاح: لم ترتق حتى للتنافس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وورلد سوكر)

بعد انتشار عدد من الشائعات بين الفترة والأخرى حول المنافسة بين النجم المصري محمد صلاح وزميله في نادي ليفربول السنغالي ساديو ماني من أجل التتويج بالألقاب الفردية. خرج الأخير، يوم أمس، ليتحدث عن هذه الادعاءات قائلاً "تودون أن أقول إن هناك عداوة، أليس كذلك؟. الإعلام يتوقع أن يحدث ذلك ولكن لكي أكون أمينا إنها حتى لم ترتق لتنافس فيما بيننا"، وأضاف النجم السنغالي "أعتقد أنكم قادرون على رؤية ذلك في علاقتنا سواء داخل أرضية الملعب أو خارجه".

كما اعتبر ماني أن "الجميع يحاول فعل ما يتوجب عليه من أجل نجاح ليفربول، الأمر لا يتعلق بنا فقط نحن نمثل النادي والمدينة بأقصى قدراتنا وهذا شيء نستمتع به"، وأضاف "محمد صلاح يحب ليفربول مثلما أفعل، وقد كان رائعا منذ انضمامه إلى النادي فقط نريد التتويج ببطولات مع النادي هذه هي الأولوية". كما شدد النجم السنغالي على أنه يعلم أن "باقي اللاعبين في العالم تحدث بينهم منافسة من أجل الفوز بالبطولات الفردية ولكن بالنسبة لنا فهذا شيء لا نفكر فيه كثيرا، وإن حدث ذلك فإنه يكون على سبيل المزاح وينتهي الأمر بمجرد فوز أحدنا ونكون جميعا سعداء".

والجدير بالذكر أن محمد صلاح نجح في تسجيل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي احتل بهم المركز الثاني في ترتيب الهدافين، فيما أحرز ماني 14 هدفا. كما أن صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي، فيما احتل ماني المركز الثاني من خلفه.

مصدر الصورة: 3ain

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