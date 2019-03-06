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لاعب "الريال" يفقد أعصابه وكاد يبكي: خسرنا كل شيء!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد الخسارة المدوّية لفريقه "ريال مدريد" أمام "آياكس أمستردام"، أمس الثلاثاء بنتيجة 4-1، وخروج النادي الملكي من دوري أبطال أوروبا، لم يستطع لاعب "الريال" داني كارفاخال تمالك نفسه، وخرج بتصريح مدوٍّ، واصفاً النادي بأسوأ العبارات، ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عنه قوله: "خسرنا كل شيء في أسبوع، لا يجب أن نبحث عن أعذار.. يستحق منافسونا الأفضل لأنهم كانوا أحسن منا".

وأضاف: "هذه ليست نهاية العالم، ما يزال الفريق يملك لاعبين شباب، وعلينا أن نواجه المرحلة المقبلة بجدية أكبر".

وختم تصريحه قائلاً، وقد كان على وشك البكاء بحسب "ماركا": "لا أعتقد أنني شعرت من قبل بهذا النوع من الألم.. لا أعرف كيف أشرح ذلك".

مصدر الصورة: سبورت 360

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#أياكس امستردام #دوري أبطال أوروبا #ريال مدريد #داني كارفاخال

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