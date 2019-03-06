كيف كان زيدان أول من تنبأ بسقوط ريال مدريد الكارثي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ماركا)

يعيش فريق ريال مدريد الإسباني أسبوعًا كارثيًا، فبعد أن خرج الفريق من كأس ملك إسبانيا وابتعد عن المنافسة علي لقب الليغا، ها هو يودع بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا بهزيمة رباعية قاسية على ملعبه.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فقد قام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم الماضي بتحذير فلورنتينو بيريز رئيس النادي من اقتراب نهاية الجيل الذهبي الذهبي الذي نجح في التتويج بأربعة ألقاب أوروبية في 5 مواسم، وطالبه بتجديد الفريق الذي يحتاج إلى تدعيمات رئيسية.

وأضافت الصحيفة أن زيدان أكد لبيريز أنه لن يكون قادرًا على قيادة الفريق ما لم يتم تدعيمه، خاصة وأن بوادر التراجع والانهيار كانت قد بدأت تلوح في الأفق خلال الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى عدم استعداد الريال لتعويض رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو، ورغم ذلك قام بيريز بالتفريط في خدماته ولم ينجح في تعويضه حتى الآن ليترك اللاعب فراغًا هجوميًا كبيرًا تعكسه أرقام الميرنغي التهديفية بوضوح.

وأوضحت الصحيفة أن لاعبين مثل توني كروس فاران وكاسميرو وناتشو قدموا نسخة باهتة جدا مقارنة بالمواسم الماضية، وظهروا وكأنهم أشباح، وهو ما يؤكد صحة وجهة نظر زيدان.

واختتمت الصحيفة تقريرها بضرورة اتخاذ إجراءات تصحيح واسعة داخل قلعة سانتياغو بيرنابيو، والعثور على مدرب مناسب لقيادة مشروع الفريق الجديد من أجل العودة إلى الإنتصارات ومحو ذكريات الموسم الحالي المؤلمة.

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