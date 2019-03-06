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شاهد كيف تحدى هذا الطفل صلاح، وأبهر رواد التواصل الاجتماعي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

أذهل طفل لم يتجاوز الـ7 من عمره رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو له وهو يقلد أحد آخر فيديوهات اللاعب المصري المحترف محمد صلاح . 

الطفل اسمه محمد طه وهو من إيران ، وهو من أشد معجبي صلاح ، اكتسب شهرة واسعة حول العالم بعدما استعرض مهاراته في التصويب والتسديد بالكرة ، ما دفع البعض بتلقيبه بخليفة الفرعون . 

فيديو قصير أعده محمد سويلم من فريق أخبار الآن ونشره على الصفحة الخاصة بها على فيسبوك ، حظي بتفاعل هائل من قبل المتابعين . 

فالفيديو شوهد أكثر من 660 الف مرة، كما شاركه قرابة ال800 شخص ، وأعجب به أكثر من 4000 متابع لصفحة أخبار الآن ، بينما علق أكثر من 80 شخص على الفيديو. 

محمود من مصر Mahmoud Sabet علق " صلاح عامل حاله جميله ولافت كل الانظار فعلا عالمي عالمي فخر العرب بجد ربنا يكتر من امثاله" 

احمد أبو خالد علق مادحاً الطفل "ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يكرمك و يرزقك ان شاء الله و يبقى زي محمد صلاح مشرفنا محمد صلاح فخر العرب مفخره مصر"

 أما حسين Housseyn Negrouche فتنبأ بأن الطفل سيلتقي صلاح وعلق " سيستدعى من طرف محمد صلاح وسيتم تكريمه " 

بينما الاكسلانس ايمن تمام أعطى الطفل لقباً، وقال " محمد صلاح الصغير " 

 Sósø Hú  تقول بأن هذه الموهبة عليها أن لا تضيع وعلقت " هادا موهبة المفروض يهتموا فيها" 

 

مصدر الصورة: Indiatimes.com

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