بعد موسمٍ هو الأسوأ.. ماذا يحتاج ريال مدريد للنهوض من جديد؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع خسارته في بطولة الشامبيونزليغ أمام أياكس بـ4 أهدافٍ مقابل هدف، أمس الثلاثاء، يمكن القول أنّ هذا الموسم هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لنادي "ريال مدريد". بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانيّة، فإنّ "المشجعين يتفهمون هذه الحقيقة، وينتظرون وقتاً أفضل لأنهم يعتقدون أنّه لا يمكن أن يكون هناك أسوأ من هذا الموسم".

ولأنّ التجارب في هذا الموسم كانت ثقيلة على كاهلِ الفريق، فإنّها تستوجبُ النهوض به من جديد بعد انحدارٍ غير مسبوقٍ في المستوى. ولذلك، فإنّ السبيل الاول للنهوض يكمن في إيجاد مدرّب جيدٍ وقادرٍ على منح الفريقِ هويّة، مثل زين الدين زيدان الذي شكّل علامة فارقةً في تولّيه تدريب الريال. ومع ذلك، فإنّ زيدان كان حذر رئيس النادي فلورنتيو بيريز بأنّه لن يعود قادراً على تدريب الفريق ما لم يتم إعادة بناؤه بقوة، مع العلم بوجود مؤشرات على الانهيار في موسم 2017- 2018.

والصاعقة كانت، بمغادرة زيدان الفريق صيف العام الماضي، وذلك بعد تسجيل الثلاثية التاريخية بالفوز في دوري أبطال أوروبا. ورغم ذلك، فإنّ الريال لم يستطع تعويض الرحيل، وانعكس ذلك على الموسم الحالي بقوة.

وفيما خصّ كريستيانو رونالدو، فرغم أنه توصل إلى اتفاقٍ من أجل خفض قيمة الشرط الجزائي إلى نحو 100 مليون يورو، فإنّ ريال مدريد لم يكن مستعداً تماماً لرحيله.

ولذلك، فإنّ فريق ريال مدريد بحاجة إلى العودة بقوة، وإلى القيام بمراجعة واتخاذ قراراتٍ جريئة تعيده إلى الصدارة من جديدة.

مصدر الصورة: International News

للمزيد:

توتنهام يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب دورتموند