السيلفي ممنوع.. هذه شروط الأرجنتين للعب ميسي ضد المغرب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام )

الجماهير المغربية تتنظر بشوق الـمباراة الودية المرتبقة التي ستجمع منتخب بلادهم بالمنتخب الأرجنتيني ، لكن ما لا يعلمه كثيرون ، هو أن هذه المباراة ستكلفهم مبلغاً ضخماً من خزينة الدولة .

المباراة المرتقبة، ستتم يوم 26 مارس الجاري، في طنجة ، لكن مشاركة ميسي في المباراة وضع له الاتحاد الأرجنتيني أغرب الشروط .

وطالب الاتحاد الأرجنتيني، وفقا لوكالة "Le360"، لاعبي منتخب المغرب بتجنب الاحتكاك الخشن بميسي، وعدم طلب صور شخصية معه، أو المطالبة بتبادل القمصان.

وأيضاً طالب بأن يبعد المنظمون الجماهير عن نجم منتخب التانغو، ومنع طلبات الحصول على "سيلفي" معه طوال فترة وجوده في المغرب.

ومن بين الشروط أيضا عدم إجراء أي حوار صحفي أو تلفزيوني مع البرغوث الأرجنتيني في المغرب.

وفي المقابل، يشترط الجانب المغربي مشاركة ميسي في المباراة لمدة 60 دقيقة على الأقل.

وستكلف مشاركة ميسي، إضافة إلى كل الشروط المذكروة، خزينة المغرب نحو نصف مليون دولار أيضا.

فهل ستستمتع الجماهير المغربية بالمباراة المرتقبة ؟

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