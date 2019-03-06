أياكس يطيح بريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

فجر أياكس الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل حين تغلب على ريال مدريد في أرضه، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليَقصي حامل اللقب من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وصعد أياكس إلى دور الثمانية بفوزه (5-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الفريق الهولندي سيطر على اللقاء بشكل كامل، فيما فشل الريال في تجاوز نتائجه السلبية بعد خروجه من كأس الملك وفقدانه للمنافسة على لقب الليغا

رباعية أياكس حملت توقيع حكيم زياش ونيريس وونيريس وشوني في الدقائق 7 و18 و62 و72، فيما سجل ماركو أسينسيو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 70.

وفشل الملكي في العودة، وأهدر كريم بنزيما فرصة الهدف الثاني، وعلى الجانب الآخر، أهدر زياش فرصة الهدف الخامس لأياكس.