هل يتحمل محمد صلاح ضريبة تراجع ليفربول؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (سكاي سبورتس)

يعاني النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من أزمة تراجع مستوى في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض صلاح لهجوم كبير بعد أن أهدر فرصتين خطيرتين للريدز في مباراة إيفرتون الأخيرة بالبريميرليغ، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وسجل النجم المصري هدفًا وحيدًا في آخر 6 مباريات للريدز، كما أنه فشل في تسجيل أي هدف خلال 3 مباريات متتالية في البريميرليغ لأول مرة، وهو ما وضعه تحت ضغط الإنتقادات خاصة بعد أن فقد فريقه صدارة ترتيب الدوري لمصلحة منافسه مانشستر سيتي.

وكان صلاح في مثل هذا التوقيت من الموسم الماضي قد أحرز 24 هدفًا بالبريميرليغ بعد مرور 29 جولة، في حين أنه سجل 17 هدفًا فقط حتى الآن، وهو ما أعاد نغمة ”معجزة الموسم الواحد“ للظهور على السطح مرة أخرى.

وفي هذا الصدد نشرت شبكة "سكاي سبورتس“ البريطانية تقريرًا مطولًا لتوضيح ما إذا كان صلاح هو السبب الرئيسي لتراجع نتائج كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، خاصة وأن الفريق قد حصد 10 نقاط فقط من أصل آخر 18 نقطة في بطولة الدوري.

وأكدت الشبكة البريطانية في تقريرها أن تراجع مستوى الريدز لا يرجع بالضرورة إلى إخفاق محمد صلاح في التسجيل، وإنما يعود ذلك إلى غياب الأداء الإبداعي عن تشكيلة يورغن كلوب مقارنة بالموسم الماضي.

وأضاف التقرير أن الفريق قد تطور بشكل ملحوظ على المستوى الدفاعي بسبب الأداء الثابت للمدافع الهولندي فيرجل فان دايك، والحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي انضم إلى صفوف الريدز في بداية الموسم قادمًا من العاصمة الإيطالية روما، ونجح بدوره في الخروج بشباك نظيفة خلال 16 مباراة.

ولكن على المستوى الهجومي فقد تراجع الأداء الجماعي بشكل عام، كما يعاني الفريق من أزمة في صناعة اللعب، حيث لم ينجح في تعويض النجم البرازيلي فيليب كوتينيو المنتقل إلى برشلونة، كما أنه يفتقد إلى خدمات صانع الألعاب الإنكليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين الذي يعاني من إصابة طويلة.

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