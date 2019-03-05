موت الفجأة يخطف روح لاعب غابوني من أرض الملعب! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

موت الفجأة، هذا الشبح الذي يخطف أرواح اللاعبين من أرض الملعب، بصمت مخلفاً خلفه فاجعة ، هاهو عاد ليضرب مجددًا، لكن هذه المرة في الغابون حيث توفي لاعب فريق أكاندا هيرمان تسينغا ، خلال لقاء فريقه أمام ”ميسيل إف سي“، في الدوري الغابوني.

وسقط اللاعب على أرضية الملعب، قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، ولم يتمكن الطاقم الطبي من إسعافه ليتوفى داخل أرضية الملعب.

موت اللاعب في أرضية الملعب ، وجه أصابع الاتهام إلى سيارة الاسعاف التي تأخرت في الدخول لأرضية الملعب لنقل اللاعب ما أدى إلى وفاته .

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