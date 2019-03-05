توصيات باعتماد تقنية الفيديو في كأس العالم للسيدات

أخبار الآن | جنيف - سويسرا ( وكالات )

أوصت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باعتماد تقنية المساعدة بالفيديو (VAR) خلال بطولة كأس العالم للسيدات التي تستضيفها فرنسا في يونيو ويوليو المقبلين.

وقد قام رئيس لجنة التحكيم في فيفا الإيطالي بيار لويجي كولينا بإعلام اللجنة المنظمة في كأس العالم 2019 للسيدات عن العمل الذي قامت به لجنته من أجل التحضير لاعتماد تقنية المساعدة بالفيديو، من خلال ورش عمل أقيمت في أبوظبي والدوحة تضمنت برنامجا تعليميا عن هذه التقنية.

وسيتخذ القرار بدخول هذه التوصية حيز التنفيذ في الاجتماع المقبل لمجلس فيفا، كما جاء على لسان زفونومير بوبان نائب أمين عام فيفا "نحن واثقون من القيام بتقديم التوصية إلى مجلس فيفا وواثقون من اعتمادها".

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