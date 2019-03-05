"النوم" يحرم منتخب مصر من ميداليتين.. ما القصة؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استبعِدَ 3 من لاعبي المنتخب المصري للمصارعة، من المشاركة في بطولة دولية ودّية مقامة حالياً في بلغاريا، وذلك بسبب "نوم" مدرب المنتخب.

وفي التفاصيل، فإنّ "لاعب المنتخب محمد السويفي كشف لصحيفة الشروق المصرية، أنّ مدربهم فرج عبد الرازق، لم يحضر الإجتماع الفني وقرعة البطولة في بلغاريا بسبب استغراقه في النوم الأمر الذي أدى إلى استبعاد اللاعبين وخسارة مصر لميداليتين متوقعتين".

ولفت إلى أنّ "المدرب نفسه كان سبباً في أزمة كبيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، إذ تسبب أيضاً باستبعاد لاعبين مصريين من المنافسات، وحرمان مصر من المنافسة على الميداليات بسبب نومه أيضاً".

وأضاف: "لقد تمّ استبعادي أيضاً من المشاركة في بطولة إفريقيا المقبلة المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 26 إلى 31 مارس/آذار الجاري، بسبب مجاملة المدرب للاعب آخر على حسابي".

وقال السويفي: "كان من المنتظر أن أشارك ببطولة إفريقيا في المصارعة وتمثيل مصر حيث من المتوقع من حصدي ميداليتين ذهبيتين ولكن ذلك لم يحدث بسبب مجاملة المدرب للاعب آخر من المنتخب على حسابي. شاركت في التجارب الرسمية المؤهلة في بطولة إفريقيا وحصلت على المركز الأول، وبعد 10 أيام تم إبلاغي من الاتحاد بالخضوع لتجارب جديدة بمفردي فقط من المنتخب لا أعرف لماذا، وشاركت فيها بالفعل وفزت في مباراتين وخسرت مباراة وحيدة وبالتالي أتأهل أيضاً للبطولة".

مصدر الصورة: الوطن سبورت

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