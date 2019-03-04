يوفنتوس يقترب من حسم الكالتشيو بالفوز على نابولي

أخبار الآن | نابولي - إيطاليا ( وكالات )



انتزع يوفنتوس فوزًا ثمينًا من أمام نظيره نابولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 72 نقطة، ويواصل تربعه على قمة الترتيب، بفارق 16 نقطة عن نابولي بالمركز الثاني، برصيد 56 نقطة.



أحرز ميرالم بيانيتش وإيمري تشان أهداف يوفنتوس بالدقائق 28 و39، بينما سجل خوزيه كاييخون هدف نابولي بالدقيقة 61.





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