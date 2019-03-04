مشادة كلامية بين ميسي وسواريز ومدافع الريال.. ماذا حصل؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقعت مشادة كلامية عنيفة بين لاعبي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز من جهة، ومدافع ريال مدريد سيرخيو ريغيلون، وذلك خلال الكلاسيكو الأخير الذي جمع الميرنغي مع ضيفه البلوغرانا على استاد سانتياغو بيرنابيو.

وفي تفاصيل الواقعة التي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية عن برنامج "البرتيدازو دي فاموز"، فإنّ "ريغيلون قال لسواريز خلال اللقاء: لا تلمسني لا تلمسني.. أنت قبيح ومقزز".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "ميسي تدخّل في تلك اللحظات، وقام بدفع ريغيلون بعيداً عن سواريز، ليقوم الثاني بالرد على ميسي قائلاً: ماذا يؤلمك يا برغوث.. ماذا، ما الذي يحدث لك الآن؟". وعندها، تدخّل المدافع رافاييل فاران لفضّ الاشتباك بين ريغيلون وميسي.

غير أنّ الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ وقعت مشادة كلامية أخرى في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعد تدخل ريغيلون بقوة على سواريز، ما أدى إلى سقوط الأخير أرضاً. وبعدها، عاد الاشتباك من جديد بين الطرفين، حيث نادى ريغيلون سواريز بـ"الأرنب" في إشارة إلى تاريخ مهاجم منتخب الأوروغواي في عض بعض المنافسين.

مصدر الصورة: sport.es

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