أبرد مباراة أمريكية.. لاعبون متجمدون في مباراة نارية! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

مباراة استثنائية شهدها ملعب "ديكس سبورتنج بارك" جمعت بين كولورادو رابيدز وبورتلاند في الدوري الأمريكي لكرة القدم حيث جرى اللقاء الملتهب في درجات حرارة منخفضة جداَ ، فكانت أبرد مباراة في تاريخ الدوري .

وخاض الفريقان المباراة، في درجة حرارة 18 فهرنهايت، متصاحبة مع تساقط الثلوج التي غطت الملعب بأكلمه .

درجات الحرارة المنخفضة لم تحل دون استمرار المباراة، ولم تثبط من عزيمة اللاعبين الذين تفانوا في إمتاع الجمهور الذي ملأ الملعب ، لينتهي اللقاء بالتعادل الأيجابي 3-3.

وتشهد الولايات المتحدة هذه الأيام درجات حرارة منخفضة وهطول الثلج، لكن هذا الطقس لم يوقف المشجهين من ملئ المدرجات الذين غطاهم الثلج .

وتظهر لقطات المصورين للمباراة الثلجية بعض اللاعبين والحكام وقد غطى الثلج شعورهم .

شاهد كيف بدأ انهمار الثلج على الملعب حتى غطاه تدريجياً ..

مصدر الصور : ديلي ميل +FOXSoccer +internethaber

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