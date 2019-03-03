هل تعمد راموس إيذاء ميسي؟ هكذا فصل رواد مواقع التواصل بالأمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الكلاسكيو الأخبر بين ريال مدريد وبرشلونة ، والذي انتهى بفوز برشلونة بهدف مقابل لاشيء ، كانت واقعة اسقاط راموس لنجم برشلونة الأبرز ميسي محل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، فهل تعمد راموس الإيذاء ؟

هذا السؤال طرحته صفحة أخبار الآن على فيسبوك على متابعيها ، مرفقة المنشور بصور عالية الجودة للواقعة ، وانهالت التحليلات والاتهامات والدفاعات ، بالتأكيد حسب الميولات الكروية المختلفة .

أكثر من 8.9 الف إعجاب وأكثر من 80 إعادة نشر و أكثر من 430 تعليق نستعرض لكم أبرزها :

Aziz Boub علق شامتاً على هزيمة الريال وقال "اجمل ما في الامر ان الريال خرج من الليغا على يد البارصا ومن من الكآس علي يد برشلونا،ههههه ومحرز سجل. ارواح انتا وهبطلي المورال"

أما Araz H Ahmed فعلق " راموس لاعب قوي وصلب لكن لايملك من الاخلاق الرياضية ذرة واحدة "

ومن وجهة نظر مهند راهي الركابي الركابي فقال بأن الأمر معتاد وعلق " كل مره يفعلها رامس ليس اول مره عادي هذه أفعاله والكل يعرفها محطم الأرقام القياسية في عدد البطاقات الحمراء"

على الجانب الآخر نقصد هنا الجانب المدريدي فعلق Lotfi Benaddou "احتكاك أكثر من عادي لكن عندما يكون الأمر متعلق براموس تأخذ الأمور أبعاد أخرى"

وأحمد سعدي الجبوري علق " متعمد او ما متعمد مايهم، المهم الريال شالته و فات بيهم للدشبول"

وأيضا ًحياوي الشعلاوي الذي يرى بأن الأمر معاكس وأن ميسي لا يتمتع بروح رياضية "غير متعمد وميسي ما عنده اخلاق لان راحله يعتذر منه وهوه ضرب ايده"

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