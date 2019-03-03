رئيس الفيفا يشيد بنجاح تقنية الفيديو

أخبار الآن | أبردين - إسكتلندا ( وكالات )

أبدى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سعادته بـ"التأثير الكبير" و"نجاح" تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم.

وأبرز إنفانتينو، أنه منذ تطبيق هذه التقنية في مونديال روسيا الصيف الماضي، أصبح الـ"VAR" الذي تم الموافقة على تطبيقه منذ عام وتحديدا في 3 مارس/آذار 2018، "جزءا لا يتجزأ" من هذه الرياضة، كما أنه "ساهم بتطبيق عدالة كبيرة في اللعبة"، دون وجود "توقفات تؤثر على سير المباريات".

وجاءت تصريحات إنفانتينو خلال حضوره للجمعية العمومية رقم 133 لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، (IFAB)، في مدينة أبردين الإسكتلندية.

واتفق الأعضاء على مواصلة دعم وتعميم استخدام هذه التقنية في جميع الملاعب، بالإضافة لوضع خطة في إطار تثقيف الحكام، فضلا عن التعريف بالتغييرات الحادثة في قانون اللعبة.

كما ركز المجلس على ضرورة "ضبط القوانين بما يتفق مع صالح كرة القدم"، بالإضافة لوجود "وصف أكثر دقة وتفصيلا" للقرارات المتعلقة بلمس الكرة باليد، وبالأخص في الحالات غير المتعمدة.

كما اتفق المجلس، الذي يضم اتحادات إنجلترا وويلز وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بالإضافة للفيفا، على ضرورة خروج اللاعب المستبدل من أقرب نقطة له.

وتضمنت التغييرات أيضا وجود إجراءات ضد اللاعبين الذين يصنعون المشكلات للحائط البشري.

إقرأ أيضا:

نانت يطلب تدخل "الفيفا" للحصول على بدل انتقال سالا