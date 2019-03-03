بورخا ايغليسياس.. صاحب أسرع أهداف الموسم في "الليغا"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّن مهاجم اسبانيول بورخا ايغليسياس، من تسجيل هدفٍ في مرمى فريق بلد الوليد، بعد 18 ثانية فقط من وقت انطلاق المباراة.

وبذلك، أصبح بورخا، متصدر هدافي إسبانيول برشلونة، صاحب أسرع أهداف الموسم في الليغا، كما أنّه الأسرع في تاريخ ملعب النادي الكتالوني نفسه "كورنيلا البرات".

وبهدفه هذا، تفوق بورخا على ميدران، لاعب رايو فايكانو الذي سدد هدفاً في مرمى بلد الوليد أيضاً، في الثانية 29.

ويأتي في المرتبة الثالثة راؤول غارسيا، لاعب أثلتيكو مدريد، الذي سجل هدفاً في مرمى إيبار، بعد 42 ثانية من انطلاق المواجهة بين الفريقين.

مصدر الصورة: سبورت 360

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