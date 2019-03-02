مصر تضمن "بطولة العالم في الإسكواش" مع سيدتين.. من هما؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد تأهل كلّ من اللاعبتين المصريتين نور الشربيني ونور الطيب للمباراة النهائية في بطولة العالم للسيدات في الأسكواش المقامة حالياً في شيكاغو، تكون مصر قد ضمنت فوزها بهذا اللقب. ويصل مجموع جوائز هذه البطولة إلى مليون دولار، وقد شهدت في السنوات الأخيرة تقدماً بارزاً للمصريين، لاسيما مع الشربيني والوليلي.

ففي لقاء نصف النهائي من البطولة هذا العام، استطاعت الشربيني (المصنفة الثانية عالمياً) من الفوز على كاميل سيرم بـ3 أشواط مقابل شوطين، أمّا الطيب (المصنفة الثالثة عالمياً) فتمكنت من هزيمة رنيم الوليلي (المصنفة الاولى عالمياً).

وفي تصريح نقله الموقع الرسمي لمنظمة "الإسكواش" العالمية، أكّدت الطيب أنها "واجهت صعوبة في التغلب على رنيم الوليلي في اللقاء"، واصفة إياها بـ"الأفضل في العالم".

وقالت: "يمثل تأهلي للنهائي ثمرة عمل شاق على مر سنين. أشعر بالسعادة للأداء الجيد الذي قدمته في المباراة".

(نور الشربيني - مصراوي)

(نور الطيب - اليوم السابع)

(كاميل سيرم - الوطن سبورت)

(رنيم الوليلي - اليوم السابع)

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