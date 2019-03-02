فوز صعب ليونايتد وسيتي في البريميرليغ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)
تغلب فريق مانشستر يونايتد على منافسه ساوثمبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في منافسات الجولة ال29 من الدوري الإنجليزي الممتاز
وشهد اللقاء تألق مهاجم يونايتد البلجيكي لوكاكو حيث إستطاع إحرازهدفين، فيما أهدر الفرنسي بول بوجبا ركلة جزاء في الدقائق الاخيرة من اللقاء
بتلك النتيجة ارتقى يونايتد للمركز الرابع برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن الخامس أرسنال
فيما سيتي انتصر على بورنموث بهدف مقابل لا شيء في نفس الجولة.
هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البديل رياض محرز في الدقيقة 55 من عمر المباراة.
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