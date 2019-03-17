مونشي يعود مديراً رياضياً لإشبيلية

أخبار الآن | إشبيلية - إسبانيا ( وكالات )

أعلن إشبيلية الإسباني، عودة رامون رودريجيز "مونشي"، المدير الرياضي السابق بالنادي، لتولي نفس المهمة مجددًا عقب رحيله عن نادي روما الإيطالي.

وذكر إشبيلية في بيان عبر موقعه الرسمي، أن مونشي عاد رسميًا إلى النادي، وسيبدأ العمل مطلع شهر أبريل المقبل، فيما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق، بملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وكان مونشي قد رحل عن روما، عقب إقالة إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لروما، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة والإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

الجدير ذكره أن مونشي ارتبط بالانتقال إلى آرسنال الإنجليزي، للعمل برفقة أوناي إيمري، مدرب الجانرز الحالي، بعد أن عملا معا من قبل في النادي الإسباني.

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