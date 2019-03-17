ليفربول يفلت من فخ فولهام ويتصدر مؤقتا

أخبار الآن | لندن - انكلترا ( وكالات )

اعتلى ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا، بفوزه على مضيفه فولهام 2-1 مساء الأحد، في الجولة الثلاثين.

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي لا يلعب في هذه الجولة بسبب خوضه مباراة ربع نهائي كأس انجلترا، والتي فاز فيها على مضيفه سوانزي سيتي 3-2 مساء السبت، أما فولهام فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز التاسع عشرة وقبل الأخير.

وأحرز السنغالي ساديو ماني (36) والإنجليزي جيمس ميلنر (81 من ركلة جزاء) هدفي ليفربول، فيما سجل الهولندي رايان بابل هدف فولهام الوحيد (74).

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