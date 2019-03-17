سباق بين قطبي مدينة مانشستر لضم أومتيتي

أخبار الآن | مانشستر - إنجلترا ( وكالات )

أكدت أنباء صحفية إنجليزية، اهتمام ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالظفر بخدمات نجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "ذا صن" أشارتإلى أن قطبي مدينة مانشستر مهتمان بالتعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة مستعدة للتخلي عن خدمات الفرنسي، والاستماع إلى العروض التي ستصل إليه في الصيف.

وتابعت: "برشلونة يمكنه التخلي عن أومتيتي لتوفير الأموال لحسم صفقة ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، ليكون شراكة جديدة مع مواطنه وصديقه فرينكي دي يونج الذي سينضم للبارسا في الصيف".

يُذكر أن أومتيتي عانى هذا الموسم من عدة إصابات في الركبة، ورغم ذلك تم استدعاؤه لمنتخب بلاده في معسكر شهر مارس/ آذار الجاري على حساب زميله في البارسا كليمونت لينجليت.

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