زيدان يستعد لتوجيه ضربة إلى غوارديولا بخطف نجمه

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ميرور)

يبدو أن الشائعات الخاصة بتدعيمات فريق ريال مدريد الإسباني لن تتوقف خلال الفترة المقبلة، فمنذ عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق، وأسماء النجوم تدفق على قائمة المطلوبين في قلعة سانتياغو بيرنابيو.

هذه المرة يأتي إسم النجم الإنكليزي رحيم سترلينغ، مهاجم فريق مانشستر سيتي، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية يٌعد سترلينغ ضمن قائمة المطلوبين من جانب زيدان، من أجل تدعيم ترسانته الهجومية في الموسم المقبل.

الصحيفة أكدت في تقرير لها أن سترلينغ أصبح من أهداف زيدان الأساسية في سوق الإنتقالات، إلى جانب النجم البلجيكي إيدين هازارد، وكريستيان إريكسن لاعب فريق توتنهام، والنجم البرازيلي نيمار.

ويعيش سترلينغ موسمًا رائعًا رفقة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث تطور معدل اللاعب التهديفي ونسبة صناعته للأهداف تحت قيادته بشكل ملحوظ.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النادي الملكي قد وضعت 300 مليون يورو تحت تصرف زيدان في سوق الإنتقالات من أجل جلب اللاعبين الذين يحتاجهم، ضمن خطة إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد موسم عانى خلاله الميرنغي من جفاف الألقاب.

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