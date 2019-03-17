رونالدو الأشهر في العالم.. وصلاح يتفوق على راموس وسواريز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (شبكة ESPN)

كشفت شبكة ESPN عن قائمة الرياضيين الأكثر شهرة في العالم في الوقت الحالي، والتي تصدرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

وجاء في المركز الثاني نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، في حين حل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في المركز الثالث، ثم النجم البرازيلي نيمار الذي جاء في المركز الرابع.

وعربيًا جاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي في المركز الثلاثين، متفوقًا على نجوم عالميين مثل الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز نجم برشلونة، إضافة إلى الجناح الويلزي غاريث بيل.

واعتمدت الشبكة في تصنيفها للرياضيين الأكثر شهرة على ثلاثة عوامل، أولها عدد مرات البحث في محركات البحث على شبكة الإنترنت، إضافة إلى عدد المتابعين على وسائل التواصل الإجتماعي، ونسبة الأرباح من الرعاية الدعائية.

اقرأ أيضاً:

محمد صلاح عن هجوم نيوزيلندا: هذا العمل "شر خالص"

قرعة دوري الأبطال.. من يحمل آمال العرب في ربع النهائي؟