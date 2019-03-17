بعد فوز فريقه.. بيب غوارديولا يعتذر!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (talksport)

تقدّم المدير الفني لنادي "مانشستر سيتي" بيب غوارديولا، باعتذار على انتصاره على "سوانزي سيتي" بفضل الأخطاء التحكيمية، في كأس الإتحاد الإنجليزي، مساء السبت.

وساهم غياب تقنية الفيديو "الفار" في حصول الفريق على ركلة جزاءٍ مشكوك في أمرها، الامر الذي رفع حظوظ "مانشستر سيتي" بالفوز، بعدما سجّل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هدفاً في مرمى سوانزي. وكانت لقطة تلفزيونية كشفت أنّ أغويرو كان في موقف تسلل، وبعد الهدف بركلة المرمى، الى الفوز على سوانزي بنتيجة 2 - 3.

وقال غوارديولا: "أنا آسف، لا أحب الفوز في المباريات عندما تكون القرارات خاطئة. الأمر ليس بالسهل. إذا كانت ركلة الجزاء غير صحيحة والهدف تسلل أنا آسف. يجب عليكم سؤال الاتحاد لماذا لم تكن هناك تقنية فيديو (فار) هنا".

من جهته، أشار متحدث باسم نادي سوانزي إلى أنّه "لا نعرف أي شيء حول أسباب عدم استخدام الفار في المباراة، وقرار استخدامه في ملاعب أندية الدرجة الممتازة فقط". وقال: "يبدو الأمر غريباً، خصوصاً أنه لدينا جميع التكنولوجيا المطلوبة لتفعيل التقنية".

مصدر الصورة: afp

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