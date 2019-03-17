الأهلي يصعد إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

تغلب الاهلي على نظيره شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبذلك يكون الأهلي تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط،

الهدف الأول للأهلي جاء في الدقيقة 30 عن طريق فاتح طالح مدافع الساورة بالخطأ في مرماه، بعدما مرر علي معلول إلى زميله مروان محسن مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء

وضاعف الأهلي تقدمه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق مروان محسن.

واختتم الأهداف حسين الشحات بتسجيله الثالث للأهلي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء

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