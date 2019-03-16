هكذا أحرج ديمبيلي أحد الصحافيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أحرج نجم برشلونة عثمان ديمبيلي صحفياً فرنسياً على “تويتر” أشار في تغريدة إلى أن الإصابة التي تعرض لها النجم الفرنسي ضد ليون في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، ستبعده عن الملاعب لمدة شهر تقريباً وبالتالي غيابه عن ربع نهائي المسابقة.

وفي التفاصيل، قال الصحفي الفرنسي فرونسو دافيد في تغريدته:”غياب 3 إلى 4 أسابيع لديمبيلي، الذي لن يلعب في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال ، ولا ضد ريال بيتيس ، وإسبانيول، وأتلتيكو مدريد، في الدوري الاسباني. أعلم أنه كان لديه طباخ شخصي قدم له نظامًا غذائيًا متوازن ينقذه من الإصابة لكنه طرده منذ شهرين..”

فيما علق ديمبيلي على التغريدة بالنفي قائلاً:” أنت لا تعرف أي شيء..”



وكان البيان الرسمي لنادي برشلونة قد أكد أيضا أن المهاجم الفرنسي خضع للعديد من الفحوص الطبية وتبين أنه يعاني من تمزق في عضلة ذات الرأسين في الفخد الأيسر ، فيما حدد فترة غيابه بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

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