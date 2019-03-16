كيرا بيلاند تتوج بذهبية الدراجات الهوائية بالأولمبياد الخاص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

حازت كيرا بيلاند من الفريق البريطاني، السبت، أول ميدالية ذهبية في سباق الدراجات الهوائية الافتتاحي، خلال فعاليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وكانت البريطانية البالغة من العمر 20 عاما أول من عبر خط النهاية في جولة سباق 15 كيلومتر للسيدات، والذي أقيم على حلبة مرسى ياس.

وأعربت كيرا عن سعادتها بمستوى الأداء، بعدما نجحت بإنهاء السباق في 24 دقيقة و24 ثانية.

وقد أحرزت الرياضية الشابة الفوز في هذه الجولة خلال سباقها مع هيك ناوغوكس من فريق ألمانيا وإلينا هيرنانديز من إسبانيا.

وتعليقا على أول فوز لها في سباق الدراجات الهوائية قالت كيرا: "لقد قلت أمام زملائي في الفريق قبل السباق أنني أتمنى أن أتمكن من تحقيق الفوز في سباقي الأول، وبالفعل نجحت وأحرزت الميدالية الذهبية. والآن يجب أن أستمر وأرجو أن أنجح في السباقات التالية، لأنني تدربت جيدا بمساعدة مدربي وعائلتي".

وأضافت: "أشعر بسعادة لا توصف، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لأهلي وأصدقائي وجميع من ساهم بوصولي إلى هنا".

أما المنافسة القادمة بالنسبة لكيرا فستكون سباق 25 كيلومتر يوم 18 مارس، يليه سباق ضد الزمن لمسافة 10 كيلومتر في 19 مارس.

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