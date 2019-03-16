عقوبات على اللاعبين الذين ينتقدون حكم الفيديو في إسبانيا

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا ( وكالات )

أرسل الاتحاد الأسباني لكرة القدم خطابًا إلى الأندية مؤكدا به البدء بتطبيق عقوبات على اللاعبين الذين يوجهون انتقادات لتقنية حكم الفيديو المساعد بداية من الموسم المقبل.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أنّ الاتحاد أرسل خطابًا للأندية يطلب فيه عدم الحديث عن تقنية الفيديو سواء في تصريحات صحفية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشددًا على ضرورة الالتزام وعدم التلميح حتى بوجود أزمة تحكيمية.

وأشارت إلى أنّ بداية من موسم 2019-2020 فإنّه سوف يكون هناك عقوبات على اللاعبين أو الأندية التي تصدر بيانات لإثارة الجدل أو للتقليل من التحكيم ولن يتم التعامل مع هذه الأمور ببساطة كما كان يحدث في السابق.

ولم يصدر الاتحاد أي بيان رسمي لتأكيد أو نفي عقوبات التحكيم، إلا أنّه من المتوقع - بحسب كادينا سير - إصدار لائحة جديدة توضح تفاصيل العقوبات المختلفة ليتم تفعيل القرار بصورة رسمية.

وكان داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، قد انتقد تقنية الفيديو بعد مباراة ريال بيتيس عبر حسابه بموقع "تويتر" بعد استقبال الملكي هدفًا من كرة رآها اللاعب تسلل واضحًا.

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